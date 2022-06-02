Россияне массово похищают мужчин на оккупированных территориях и требуют выкупа

Российские захватчики продолжают вести себя как террористы. Они массово похищают мужчин на временно оккупированных территориях и требуют выкупа.

Об этом свидетельствуют новые перехваты, а также оперативная информация СБУ, полученная с временно оккупированных территорий.

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В СБУ привели несколько обращений граждан в так называемую "временной военной администрации России" в Мелитополе Запорожской области:

"Только что приехали ваши ребята из комендатуры, закрыли моего мужа в багажник и увезли. Ни документы не предоставили, нигде ничего".

"Скрутили, погрузили в багажник. Машину забрали, мотоблок. Сказали, что они из полиции".

"Я звоню из Токмака. У меня мужа забрали и сказали, что отвезли в Мелитополь в 58-ю армию или 58-ю армию забрала. Как мне быть?".

На все эти вопросы примерно одинаков ответ, что по телефону они не решаются. А уже по приезду родственникам озвучивают прайс и начинаются торги. Сумма за "возвращение к нормальной жизни" зависит от состояния семьи и колеблется в пределах от 10 до 30 тысяч долларов.

Россияне массово похищают мужчин на оккупированных территориях: смотрите видео

Оккупанты переодеваются в форму ВСУ

Российские военные во временно оккупированных населенных пунктах на юге страны устраивают провокации, переодеваясь в форму ВСУ и похищают людей. Об этом сообщает спикер оперативного командования "Юг" Владислав Назаров.

Очередные провокации с переодеванием решисты устраивают в оккупированных населенных пунктах. В форме Вооруженных Сил Украины они ходят по домам жителей сел Херсона и расспрашивают, где сейчас позиции россиян. Тех, кто доверительно начинает рассказывать, думая, что своим помогает, хватают и увозят в неизвестном направлении без объяснений,

– рассказал Назаров.

Кроме того, по его словам, кафиры хитростями выманивают у людей их паспортные данные для фальсификации запланированного будущего псевдореферендума. Они утверждают жителей, что эти данные необходимы для оформления мобильных карт крымского оператора.

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