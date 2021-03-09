В Москве люди несут цветы на Большой Москворецкий мост, где убили оппозиционера Бориса Немцова. Мемориал политика уничтожили в феврале 2021 года.

Волонтер проекта "Немцов мост" Григорий Симаков рассказал, что в Москве правоохранители запретили возлагать цветы к месту гибели оппозиционера.

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У мемориала постоянно дежурили полицейские. Когда они видели, что кто-то кладет цветы, сразу подходили и угрожали задержанием. Свои действия правоохранители аргументировали приказом. Однако этот приказ они отказываются показать.

Обратите внимание! Неизвестные в ночь с 19 на 20 февраля 2021 года полностью уничтожили мемориал. Сразу после этого место на мосту огородили металлическим забором.

Однако к годовщине гибели Немцова – 27 февраля – россияне пришли почтить его память. Поскольку статического материала пока нет, люди устроили импровизированное место памяти. Они принесли цветы и плакаты.

Никаких официальных акций памяти или даже мирных митингов в этот день в Москве не проводили.