Годовщина убийства Немцова: россияне устелили цветами мост возле Кремля
На шестую годовщину со дня смерти российского оппозиционера Бориса Немцова россияне пришли почтить его память. На Москворецком мосту, где политика убили, люди снова организовали мемориал.
Источник:24 канал
Отметим: в Москве, на месте убийства Немцова, до сих пор нет статического мемориала, к которому могли бы приходить люди. Поэтому они организуют фактически "народные" меиориалы, устилая Москворецкий мост цветами.
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Фотографиями с места гибели Немцова пользователи делятся в соцсетях. Отметим: официальных акций памяти или даже мирных митингов в этот день в Москве не проводят.
"Народный мемориал" на мосту / Фото с твиттера EUinRussia
На мост пришли дипломаты из разных европейских стран. В частности почтили память Немцова посол ЕС в России Маркус Эредер и посол США в России Джон Салливан.
Дипломаты ЕС пришли на место гибели Немцова / Фото с твиттера EUinRussia
Почтили память Немцова и в других городах России. В Томске возложили цветы и его портрет к Камню Скорби, в Архангельске к Соловецкому камню, в Воронеже прямо в центре города.
Акция памяти в Воронеже / Фото с твиттера SotaVision
Убийство Немцова: главное
- Известного российского оппозиционера убили 27 февраля 2015 года.
- Около полуночи в него попали четырьмя пулями в грудь, голову и сердце. Шансов выжить не оставалось
- Произошло это прямо возле Кремля: на Большом Москворецком мосту.
- За убийство Немцова осудили группу чеченцев, которые организовали и выполнили преступление.
- Вину за выстрелы на себя взял Заур Дадаев. Убийцу приговорили к 20 годам за решеткой.
- Однако заказчиков так и не нашли.
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