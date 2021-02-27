На шестую годовщину со дня смерти российского оппозиционера Бориса Немцова россияне пришли почтить его память. На Москворецком мосту, где политика убили, люди снова организовали мемориал.

Отметим: в Москве, на месте убийства Немцова, до сих пор нет статического мемориала, к которому могли бы приходить люди. Поэтому они организуют фактически "народные" меиориалы, устилая Москворецкий мост цветами.

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Фотографиями с места гибели Немцова пользователи делятся в соцсетях. Отметим: официальных акций памяти или даже мирных митингов в этот день в Москве не проводят.



"Народный мемориал" на мосту / Фото с твиттера EUinRussia

На мост пришли дипломаты из разных европейских стран. В частности почтили память Немцова посол ЕС в России Маркус Эредер и посол США в России Джон Салливан.



Дипломаты ЕС пришли на место гибели Немцова / Фото с твиттера EUinRussia

Ambassador Sullivan joined colleagues to mark 6th anniversary of the brutal murder of Boris Nemtsov, a Russian politician dedicated to pursuing a better future for his country & his fellow citizens. He remains an inspiration to many who strive for justice, transparency, freedom. pic.twitter.com/bInmZA0b8W — Rebecca Ross (@USEmbRuPress) February 27, 2021

Обратите внимание. За день до трагической гибели Борис Немцов заявил, что со временем отношение к Путину и периоду его правления государством будет таким же, как к Адольфу Гитлеру.

Почтили память Немцова и в других городах России. В Томске возложили цветы и его портрет к Камню Скорби, в Архангельске к Соловецкому камню, в Воронеже прямо в центре города.



Акция памяти в Воронеже / Фото с твиттера SotaVision

Убийство Немцова: главное