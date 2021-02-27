На шості роковині з дня смерті російського опозиціонера Бориса Нємцова росіяни прийшли вшанувати його пам'ять. На Замоскворіцькому мосту, де політика вбили, люди знову організували меморіал.

Зазначимо: у Москві, на місці вбивства Нємцова, досі немає статичного меморіалу, до якого могли б приходити люди. Тому вони організовують фактично "народні" меиоріали, встеляючи Замоскворіцький міст квітами.

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Фотографіями із місця загибелі Нємцова користувачі діляться у соцмережах. Відзначимо: офіційних акцій пам'яті чи навіть мирних мітингів у цей день в Москві не проводять.



"Народний меморіал" на мості / Фото з твітеру EUinRussia

На міст прийшли дипломати з різних європейських країн. Зокрема вшанували пам'ять Нємцова посол ЄС у Росії Маркус Ередер і посол США в Росії Джон Салліван.



Дипломати ЄС прийшли на місце загибелі Нємцова / Фото з твітеру EUinRussia

Ambassador Sullivan joined colleagues to mark 6th anniversary of the brutal murder of Boris Nemtsov, a Russian politician dedicated to pursuing a better future for his country & his fellow citizens. He remains an inspiration to many who strive for justice, transparency, freedom. pic.twitter.com/bInmZA0b8W — Rebecca Ross (@USEmbRuPress) February 27, 2021

Зверніть увагу. За день до трагічної загибелі Борис Нємцов заявив, що з часом ставлення до Путіна та періоду його керування державою буде таким самим, як до Адольфа Гітлера.

Вшанували пам'ять Нємцова і в інших містах Росії. У Томську поклали квіти і його портрет до Каменю Скорботи, в Архангельську до Соловецького каменю, у Воронежі просто в центрі міста.



Акція пам'яті у Воронежі / Фото з твітеру SotaVision

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