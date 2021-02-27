Роковини вбивства Нємцова: росіяни встелили квітами міст біля Кремля
На шості роковині з дня смерті російського опозиціонера Бориса Нємцова росіяни прийшли вшанувати його пам'ять. На Замоскворіцькому мосту, де політика вбили, люди знову організували меморіал.
Джерело:24 канал
Зазначимо: у Москві, на місці вбивства Нємцова, досі немає статичного меморіалу, до якого могли б приходити люди. Тому вони організовують фактично "народні" меиоріали, встеляючи Замоскворіцький міст квітами.
Радимо прочитати Легендарні цитати Нємцова: про війну, про Україну та про політику Путіна
Фотографіями із місця загибелі Нємцова користувачі діляться у соцмережах. Відзначимо: офіційних акцій пам'яті чи навіть мирних мітингів у цей день в Москві не проводять.
"Народний меморіал" на мості / Фото з твітеру EUinRussia
На міст прийшли дипломати з різних європейських країн. Зокрема вшанували пам'ять Нємцова посол ЄС у Росії Маркус Ередер і посол США в Росії Джон Салліван.
Дипломати ЄС прийшли на місце загибелі Нємцова / Фото з твітеру EUinRussia
Вшанували пам'ять Нємцова і в інших містах Росії. У Томську поклали квіти і його портрет до Каменю Скорботи, в Архангельську до Соловецького каменю, у Воронежі просто в центрі міста.
Акція пам'яті у Воронежі / Фото з твітеру SotaVision
Вбивство Нємцова: головне
- Відомого російського опозиціонера вбили 27 лютого 2015 року.
- Близько півночі у нього поцілили чотирма кулями у груди, голову і серце. Шансів вижити не залишалося
- Сталося це прямо біля Кремля: на Великому Москворецькому мосту.
- За вбивство Нємцова засудили групу чеченців, які організували та виконали злочин.
- Вину за постріли на себе взяв Заур Дадаєв. Вбивцю засудили до 20 років за ґратами.
- Однак замовників так і не знайшли.
Поділитися новиною