По данным источников 24 Канала в украинских спецслужбах, ощущая невероятную потребность в большом количестве "пушечного мяса", российское военно-политическое командование решило принудительно отправлять на фронт заключенных из колоний со временно оккупированных частей Донбасса и Луганщины.

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Принудительная мобилизация заключенных в так называемых "ДНР" и "ЛНР" началась в январе-феврале 2023 года и продолжается до сих пор. Какое именно количество зэков хотят утилизировать на фронте оккупанты, пока неизвестно, однако, по некоторым данным, в зону боевых действий будут забирать даже из женских колоний.

Погибнут как добровольцы

Понятно, что официально выход людей из-за решетки никто не оформляет. Просто вооруженные российские солдаты приезжают в ту или иную тюрьму, набирают людей по случайному принципу, после чего сажают их в автобусы и везут на фронт. Подготовка и согласование групп, в которые входят выпущенные из-за решетки, отсутствует как таковая.

Самим заключенным объясняют, что их "зовет родина", вариантов отказаться у них нет, а сопротивляющихся жестоко пытают. Кое-где – на глазах других заключенных, чтобы отбить у них желание к бунту.

Как и российским зэкам, "жителям" колоний на оккупированном Донбассе даже обещают обеспечение всем необходимым, службу по контракту с соответствующей зарплатой, а также реабилитацию после 6 месяцев участия в боевых действиях. Конечно, никакой свободы при этом зэки никогда не увидят. Поскольку намерения окупантов заключаются лишь в одном – максимально использовать их в роли штурмовых отрядов, что означает неизбежную гибель. Так что и денежное вознаграждение за войну на стороне России никто не получит.

В случае смерти заключенного и отправки его тела домой родственникам просто говорят, что он ушел на фронт добровольцем. Соответственно, на компенсации от Путина рассчитывать они не могут.

Командирами штурмовых отрядов оккупанты делают боевиков квазиреспублик, большинство из которых оказались в заключении в 2014 – 2015 годах и были "осуждены" своими же за совершение различных преступлений. Таких террористов назначают на командирские должности как уже имеющих опыт боевых действий, но при этом никакими дополнительными преференциями не наделяют.

Кроме того, оккупанты загоняют на фронт и многих людей, которых лишили свободы из-за поддержки Украины. Также среди принудительно отправленных на передовую много предпринимателей, которые в 2014 – 2015 годах были похищены боевиками для вымогательства денег. В те времена представители преступных пророссийских группировок нередко расстреливали местных жителей, которые не смогли собрать нужные суммы для своего выкупа, или отдавали их местным "следователям" для выполнения норм по задержанию "диверсантов СБУ". Так пострадавшие и оказывались в исправительных колониях.

Забирают даже с открытыми формами туберкулеза

Конечно, российские офицеры, занимающиеся набором заключенных для их отправки в зону боевых действий, вообще не беспокоятся о том, способны ли смертники держать в руках оружие. Например, из 13 колонии в Алчевске, где отбывают наказание больные туберкулезом, на фронт берут даже лиц с открытой его формой. Так что скоро, если таким людям повезет выжить в боях, они будут умирать от него.

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По состоянию на середину марта 2023 года, по данным украинских спецслужб, большинство погибших заключенных приходится на тех, кого выпустили из колоний Луганщины – исправительных заведений в Брянке, Перевальске, Хрустальном, Суходольске и Славяносербске. Статистики потерь среди зэков с Донбасса не существует, потому что их даже не считают. Поэтому с уверенностью говорить о том, что оккупанты забросили на самые горячие участки фронта только заключенных из "ЛНР", нельзя.

Понятно, что на передовой к зэкам применяют ту же тактику, которой пользовались преступники из группы "Вагнера": их удерживают под строгим наблюдением вдали от непосредственно российских подразделений. На штурмы заключенные идут с условием не поворачивать назад, а за их спинами размещаются пулеметчики из Росгвардии.

Так что фактически каждый, кому не повезло находиться в колониях на оккупированных территориях, может внезапно для себя оказаться в аду войны, где его заставят выполнять крайне опасные задачи, не предполагающие выживания. Ведь для России уничтожение украинцев (всех жителей оккупированного Донбасса захватчики по умолчанию считают украинцами) руками бойцов ВСУ – наиболее удобная и дешевая тактика. Тем более, за жизни каких-то заключенных из "ДНР" или "ЛНР" Путину точно никто ничего не предъявит.