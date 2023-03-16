За даними джерел 24 Каналу в українських спецслужбах, відчуваючи неймовірну потребу у великій кількості "гарматного м'яса", російське військово-політичне командування вирішило примусово відправляти на фронт ув'язнених із колоній із тимчасово окупованих частин Донеччини та Луганщини.

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Примусова мобілізація в'язнів у так званих "ДНР" та "ЛНР" почалася у січні-лютому 2023 року та триває досі. Яку саме кількість зеків хочуть утилізувати на фронті окупанти, наразі невідомо, однак, за деякими даними, у зону бойових дій забиратимуть навіть із жіночих колоній.

Загинуть як добровольці

Зрозуміло, що офіційно вихід людей з-за ґрат ніхто не оформлює. Просто озброєні російські солдати приїжджають у ту чи іншу в'язницю, набирають там людей за випадковим принципом, після чого саджають їх в автобуси та везуть на фронт. Підготовка та злагодження груп, до яких входять випущені з-за ґрат, відсутня як така.

Самим в'язням пояснюють, що їх "кличе батьківщина", варіантів відмовитися у них немає, а тих, хто чинить опір, жорстоко катують. Подекуди – на очах у інших ув'язнених, аби відбити у них бажання до бунту.

Як і російським зекам, "мешканцям" колоній на окупованому Донбасі навіть обіцяють забезпечення всім необхідним, службу за контрактом із відповідною зарплатою, а також реабілітацію після 6 місяців участі у бойових діях. Звісно, що ніякої волі при цьому зеки ніколи не побачать. Оскільки наміри окупантів полягають лише в одному – максимально використати їх у ролі штурмових загонів, що означає неминучу загибель. То ж і грошову винагороду за війну на боці Росії ніхто не отримає.

У випадку смерті в'язня та відправки його тіла додому, родичам просто кажуть, що він пішов на фронт добровольцем. Відповідно на компенсації від Путіна розраховувати вони не можуть.

Командирами штурмових загонів окупанти роблять бойовиків квазіреспублік, більшість з яких опинилися у неволі у 2014 – 2015 роках та були "засуджені" своїми ж за скоєнні різноманітних злочинів. Таких терористів призначають на командирські посади як тих, хто вже має досвід бойових дій, але при цьому ніякими додатковими преференціями не наділяють.

Крім того, окупанти заганяють на фронт і багатьох людей, яких позбавили волі через підтримку України. Також серед примусово відправлених на передову є багато підприємців, які у 2014 – 2015 роках були викрадені бойовиками для вимагання грошей. У ті часи представники злочинних проросійських угруповань нерідко розстрілювали місцевих жителів, що не змогли зібрати потрібні суми для свого викупу, або ж віддавали їх місцевим "слідчим" для виконання норм по затриманню "диверсантів СБУ". Так постраждалі й опинялися у виправних колоніях.

Забирають навіть із відкритими формами туберкульозу

Звісно, російські офіцери, які займаються набором в'язнів для їх відправки у зону бойових дій, взагалі не переймаються тим чи здатні смертники тримати у руках зброю. Наприклад, із 13 колонії в Алчевську, де відбувають покарання хворі на туберкульоз, на фронт забирають навіть осіб із відкритою його формою. То ж незабаром, якщо таким людям повезе вижити у боях, вони вмиратимуть від нього.

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Загалом станом на середину березня 2023 року, за даними українських спецслужб, більшість загиблих ув'язнених припадає на тих, кого випустили з колоній Луганщини – виправних закладів у Брянці, Перевальську, Хрустальному, Суходольську та Слав'яносербську. Статистики втрат серед зеків з Донеччини не існує, бо їх навіть не рахують. Тому із впевненістю казати про те, що окупанти закинули на найгарячіші ділянки фронту лише в'язнів з "ЛНР", не можна.

Зрозуміло, що на передовій до зеків застосовують ту ж тактику, якою користувалися злочинці з групи "Вагнера": їх утримують під суворим наглядом подалі від безпосередньо російських підрозділів. На штурми в'язні йдуть з умовою не повертатися назад, а за їх спинами розташовуються кулеметники з Росгвардії.

То ж фактично кожен, кому не пощастило перебувати у колоніях на окупованих територіях, може раптово для себе опинитися у пеклі війни, де його змусять виконувати вкрай небезпечні завдання, які не передбачають виживання. Адже для Росії знищення українців (всіх мешканців окупованого Донбасу загарбники за замовчуванням вважають українцями) руками бійців ЗСУ – найбільш зручна та дешева тактика. Тим паче, за життя якихось там в'язнів із "ДНР" чи "ЛНР" Путіну точно ніхто нічого не пред'явить.