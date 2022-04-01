Правоохранители призвали местных жителей быть внимательными во время движения и ни в коем случае не приближаться к подозрительным предметам.

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Враг минует Лисичанск

Противник минует центральную часть города Лисичанск,

– сообщили патрульные.

Правоохранители также отметили, что 1 апреля обнаружили на проспекте Победы предметы, подобные минам. Их там, вероятно, установили вражеские диверсионно-разведывательные группы.



Россияне пройдут центр Лисичанска / Фото патрульной полиции



​Людей просят быть внимательными / Фото патрульной полиции

Отметим, что на днях в Министерстве внутренних дел начали кампанию по информированию украинцев о том, какие бывают мины и как их отличать. Людей просят быть максимально осторожными и сразу сообщать о таких находках правоохранителей.