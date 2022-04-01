Правоохоронці закликали місцевих жителів бути уважними під час руху та в жодному разі не наближатися до підозрілих предметів.

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Ворог мінує Лисичанськ

Противник мінує центральну частину міста Лисичанськ,

– повідомили патрульні.

Правоохоронці також зазначили, що 1 квітня виявили на проспекті Перемоги предмети, схожі на міни. Їх там, ймовірно, встановили ворожі диверсійно-розвідувальні групи.



Росіяни мінують центр Лисичанська /​ Фото патрульної поліції Людей просять бути уважними / Фото патрульної поліції

Зауважимо, днями у Міністерстві внутрішніх справ почали кампанію з інформування українців про те, які бувають міни та як їх відрізняти. Людей просять бути максимально обережними та одразу повідомляти про такі знахідки правоохоронців.

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