Правоохоронці закликали місцевих жителів бути уважними під час руху та в жодному разі не наближатися до підозрілих предметів.
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Ворог мінує Лисичанськ
Противник мінує центральну частину міста Лисичанськ,
– повідомили патрульні.
Правоохоронці також зазначили, що 1 квітня виявили на проспекті Перемоги предмети, схожі на міни. Їх там, ймовірно, встановили ворожі диверсійно-розвідувальні групи.
Росіяни мінують центр Лисичанська / Фото патрульної поліціїЛюдей просять бути уважними / Фото патрульної поліції
Зауважимо, днями у Міністерстві внутрішніх справ почали кампанію з інформування українців про те, які бувають міни та як їх відрізняти. Людей просять бути максимально обережними та одразу повідомляти про такі знахідки правоохоронців.
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