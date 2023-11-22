Военный эксперт, лётчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан объяснил 24 Каналу, что россияне были вынуждены модернизировать РБК-500. В первоначальном варианте это авиабомба, которая свободно падает.

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"Чтобы с ней работать, россиянам приходилось выходить за линию фронта или на нее и сбрасывать эту авиабомбу "под себя". Но для этого самолет должен был выйти на цель и не быть сбитым системой ПВО", – отметил Свитан.

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Когда в Украине еще была малая плотность ПВО, россияне могли это себе позволить, в частности в прошлом году по Одесчине. Но теперь выйти на линию фронта или за нее просто так не удастся.

Что сделали с РБК-500

Чтобы не подвергать опасности носители, россияне решили модифицировать РБК-500 на планирующую бомбу. Именно ею 19 ноября враг ударил по украинским позициям возле Старомайорского Донецкой области.

Однако такой боеприпас может эффективно работать исключительно по статическим целям, потому что подготовительные действия забирают определенное время. В частности, пилот сам должен рассчитать маневр и сбросить авиабомбу.

Пока ее подвесят на самолет, пока он взлетит, долетит до линии фронта, ее сбросит, пока она долетит – выходит до часа минимум. <...> Это целый процесс, который выполняет летный состав,

– объяснил Свитан.

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