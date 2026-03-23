Россияне могут готовить массированный удар, – Зеленский со ссылкой на разведку

Украинская разведка сообщила информацию о возможной подготовке российской армии к массированному удару по всей территории Украины.

Об этом рассказал украинский президент Владимир Зеленский в вечернем обращении в конце 1489-го дня полномасштабной войны.

О чем предупредил Зеленский?

Президент Владимир Зеленский обратился к украинцам с призывом не игнорировать сигналы объявления воздушной тревоги, поскольку разведка имеет данные о возможной подготовке оккупантов к массированной атаке на страну.

Есть информация от разведки, что россияне могут готовить массированный удар. Соответствующие наши распоряжения для ПВО уже были. Берегите, пожалуйста, себя и Украину,

– написал он.

Заметим, что по данным мониторинговых каналов, за прошедшие сутки российская армия перебросила в западные регионы своей страны не менее 6 бортов Ту-95МС, которые являются носителями крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55.

Обратите внимание! Оперативно о воздушных тревогах, ракетной опасности, угрозы применения врагом ударных БпЛА для всех областей, о взрывах, а также о последствиях российских атак читайте в телеграмм-канале 24 Канала.

Какие предупреждения звучали ранее?