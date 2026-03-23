Об угрозе обстрела пишут мониторинговые ресурсы. Также городской голова Ивано-Франковска отмечает важность быть особенно внимательными ближайшие ночи.

Читайте также Такого оружия нет даже у США: какую украинскую разработку хотят получить все – интервью авиаэксперта

Что известно об угрозе российской атаки?

Согласно данным мониторов, агрессор может ударить по украинским городам в ночь на 24 марта.

Сообщается, что приоритетные цели и количество средств поражения остались без изменений. Речь идет о Западе и Центральной части страны, включая столицу.

Так, мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив призвал быть особенно внимательными в ближайшие дни.

Реагируем на тревоги ближайшие 2 ночи!,

– написал он.

Заметим также, что в течение дня 23 марта российские войска осуществляли передислокацию бортов Ту-95МС, вероятно, именно для подготовки к удару.

Кстати, Ту-95 является стратегическим советским бомбардировщиком-ракетоносцем. Он может действовать в тылу врага в любое время суток и при любой погоде. Боевой радиус его действия – 6 500 километров. Дальность полета – 13 тысяч километров.

Какие последствия предыдущего обстрела?