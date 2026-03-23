Об угрозе обстрела пишут мониторинговые ресурсы. Также городской голова Ивано-Франковска отмечает важность быть особенно внимательными ближайшие ночи.
Читайте также Такого оружия нет даже у США: какую украинскую разработку хотят получить все – интервью авиаэксперта
Что известно об угрозе российской атаки?
Согласно данным мониторов, агрессор может ударить по украинским городам в ночь на 24 марта.
Сообщается, что приоритетные цели и количество средств поражения остались без изменений. Речь идет о Западе и Центральной части страны, включая столицу.
Так, мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив призвал быть особенно внимательными в ближайшие дни.
Реагируем на тревоги ближайшие 2 ночи!,
– написал он.
Заметим также, что в течение дня 23 марта российские войска осуществляли передислокацию бортов Ту-95МС, вероятно, именно для подготовки к удару.
Кстати, Ту-95 является стратегическим советским бомбардировщиком-ракетоносцем. Он может действовать в тылу врага в любое время суток и при любой погоде. Боевой радиус его действия – 6 500 километров. Дальность полета – 13 тысяч километров.
Какие последствия предыдущего обстрела?
В ночь на 14 марта Россия осуществила масштабный комбинированный удар по территории Украины, применив дроны и ракеты. Основное направление атаки было сосредоточено на Киеве и области, где враг пытался поразить прежде всего объекты энергетической инфраструктуры.
Авиационный эксперт Константин Криволап в комментарии для 24 Канала объяснил, каких именно целей стремилась достичь Россия. Кроме энергетики, под удар также попала украинская железнодорожная инфраструктура, в частности в Харьковской области и Криворожском районе.
В результате массированной атаки по Киевской области 14 марта зафиксированы значительные разрушения и гибель шести человек. В частности, осколок ракеты Х-101 попал в спальню 19-летней девушки. Дом получил серьезные повреждения, он частично разрушен, а семью пришлось эвакуировать.