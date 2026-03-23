Про загрозу обстрілу пишуть моніторингові ресурси. Також міський голова Івано-Франківська зауважує на важливості бути особливо уважними найближчі ночі.

Що відомо про загрозу російської атаки?

Згідно з даними моніторів, агресор може вдарити по українських містах у ніч на 24 березня.

Повідомляється, що пріоритетні цілі та кількість засобів ураження залишилися без змін. Йдеться про Захід та Центральну частину країни, включно зі столицею.

Так, мер Івано-Франківська Руслан Марцінків закликав бути особливо уважними найближчими днями.

Реагуємо на тривоги найближчі 2 ночі!,

– написав він.

Зауважимо також, що протягом дня 23 березня російські війська здійснювали передислокацію бортів Ту-95МС, ймовірно, саме для підготовки до удару.

До речі, Ту-95 є стратегічним радянським бомбардувальником-ракетоносцем. Він може діяти в тилу ворога у будь-який час доби та за будь-якої погоди. Бойовий радіус його дії – 6 500 кілометрів. Дальність польоту – 13 тисяч кілометрів.

Які наслідки попереднього обстрілу?