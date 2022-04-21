Так что о них предупредили в Центре противодействия дезинформации при СНБО Украины. Конечно, это может быть информационный вброс, но игнорировать подобные заявления оккупантов не стоит.

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Оккупант может планировать обстрел железнодорожной инфраструктуры западных регионов Украины,

– предупредили в СНБО.

В частности, в центре отметили, что в нескольких пророссийских Telegram каналах появилась информация о получении россиянами "полного и точного списка координат железнодорожных мостов Западной Украины".

Они также писали, что "мостоповалу быть".

Россияне угрожают атаковать "натовские колонны"

Эксперты Центра не исключают, что такие информационные вбросы могут являться частью враждебной информационно-психологической операции, направленной на нагнетание панических настроений среди украинцев, которые находятся в западных регионах.

Однако учитывая угрозы россиян по поводу атак на натовские колонны с оружием для Украины, нельзя полностью исключать возможности реализации такого плана,

– говорится в сообщении.

Верующих призывают не идти в церковь на Пасху

Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности призывает верующих быть осторожными и не подвергать себя риску, отпраздновать Пасху онлайн, а не идти в храм.

Так, 23 апреля в 23:30 в эфире национального марафона единые новости #UAразом и общественного телеканала UA: Культура состоится трансляция богослужения ПЦУ из Михайловского Златоверхого собора в Киеве и 24 апреля в 7:30 – богослужения Украинской Греко-Католической Церкви из Патриаршего собора Воскресения Христова в Киеве.

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