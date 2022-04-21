Тож про них попередили у Центрі протидії дезінформації при РНБО України. Звісно, це може бути інформаційний вкид, але ігнорувати подібні заяви окупантів не варто.

Увага "Картинка для пропаганди": на Півдні окупанти обстрілюють ті міста, де зайняли позиції

Окупант може планувати обстріл залізничної інфраструктури західних регіонів України,

– попередили у РНБО.

Зокрема, у центрі зазначили, що у кількох проросійських Telegram-каналах з'явилася інформація щодо отримання росіянами "повного і точного списку координат залізничних мостів Західної України".

Вони також писали, що "мостоповалу быть".

Росіяни погрожують атакувати "натівські колони"

Експерти Центру не виключають, що такі інформаційні вкиди можуть бути частиною ворожої інформаційно-психологічної операції, спрямованої на нагнітання панічних настроїв серед українців, що перебувають в західних регіонах.

Однак враховуючи погрози росіян щодо атак на натівські колони зі зброєю для України, не можна повністю виключати можливості реалізації такого плану,

– йдеться у повідомленні.

Вірян закликають не йти до церкви на Великдень

Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки закликає вірян бути обережними та не піддаватись ризикам, відтак – відсвяткувати Великдень онлайн, а не йти до храму.

Так, 23 квітня о 23:30 в ефірі національного марафону єдині новини #UAразом та суспільного телеканалу UA: Культура відбудеться трансляція богослужіння ПЦУ з Михайлівського Золотоверхого собору у Києві та 24 квітня о 7:30 – богослужіння з Української Греко-Католицької Церкви з Патріаршого собору Воскресіння Христового у Києві.

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