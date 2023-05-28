Об этом 24 Каналу сказал политолог, исполнительный директор "Международной ассоциации малых общин" Алексей Буряченко. Он отметил, в чью пользу играет МАГАТЭ и что должна решить Украина.

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Вероятный план оккупантов

Россияне могут сымитировать, как якобы украинское подразделение пытается освободить ЗАЭС и в результате этих действий может произойти взрыв, предположил сценарий Буряченко. А вот истинный смысл, который в нем кроется, исключительно террористический – россияне стремятся запугать мир ужасающими последствиями, если украинцы начнут деоккупировать ЗАЭС.

"Если они (россияне – 24 Канал) устроят какую-то гадость, то в первую очередь себе. Потому что неизвестно, куда пойдет облако в результате теракта на ЗАЭС. Но их политические цели предшествуют военным, и мы это видим уже больше года", – отметил он.

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ЗАЭС важна всем

В свою очередь, политолог успокоил, мол, ЗАЭС тяжело взорвать, поскольку там серьезные системы защиты. При этом станция важна для обеих сторон. Для россиян она дает энергетическую независимость на временно оккупированных территориях.

Для нас это серьезная генерация, которая позволит продавать избыток энергетики за границу и развивать свою экономику. На мой взгляд, вокруг ЗАЭС в ближайшее время будут проходить подковерные движения, которые определят позиции,

– предположил Буряченко.

МАГАТЭ подыгрывает России

Взрыва на ЗАЭС – крупнейшей атомной электростанции в Европе – больше всего боятся в ЕС, отметил политолог. Впрочем, их внимание было уделено этой проблеме в первые дни активной фазы полномасштабной войны. И Владимир Зеленский вынужден все время на всяческих мероприятиях привлекать внимание сообщества к этой проблеме. Более того, если МАГАТЭ подыгрывает России.

"Напомню, как Гросси говорил о создании большой демилитаризованной зоны. Теперь сложим 2+2. У меня создается впечатление, что они действуют сообща – МАГАТЭ подыгрывает россиянам. Мы должны быть осторожны и решить вопрос с деоккупацией ЗАЭС", – подчеркнул он.

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