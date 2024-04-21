Специалисты Института изучения войны предполагают, что россияне могут использовать время до прибытия американской помощи для того, чтобы усилить атаки. Конгресс принял предоставление помощи, теперь законопроект должен одобрить Сенат и подписать президент США Джо Байден.

Смотрите также Ждут войну в США: россияне не выдерживают из-за решения о конфискации их активов

Украина сможет стабилизировать фронт

Помощь от США начнет влиять на ситуацию на фронте в течение нескольких недель. Вероятно, к этому времени ситуация может ухудшаться, особенно если вражеская армия активизируется.

Аналитики считают, что украинские войска могут потерпеть дополнительные неудачи в ближайшие недели. пока будут ожидать помощи по безопасности от США. В то же время эта помощь позволит Украине стабилизировать фронт и приостановить российское наступление при условии быстрого поступления транша.

Угроза оперативно значимого российского прорыва в ближайшие недели остается, хотя украинское командование, возможно, будет иметь большую свободу действий, беря на себя краткосрочные риски, связанные с исчерпанием запасов, чтобы предотвратить это, если оно будет уверено в том, что вскоре поступят новые запасы материальных средств,

– говорится в отчете.

В ближайшие недели россияне, вероятно, активизируются на фронте, будут активно наносить ракетные удары и атаковать дронами.

Россияне вряд ли достигнут прорыва

Кроме того, российские войска продолжают интенсивные атаки в некоторых районах. Они пытаются использовать аномально сухую весеннюю погоду.

В то же время захватчики достигли лишь тактических успехов за последние полгода и вряд ли смогут достичь прорыва, который бы разрушил линию фронта.

Однако захватчики все еще могут достичь оперативных успехов в течение ближайших недель, отдавая предпочтение тем участкам фронта, где украинская оборона выглядит нестабильной, в частности, к западу от Авдеевки, или участкам фронта, где российские войска находятся в пределах досягаемости оперативно значимых целей, как у Часового Яра.

К июню 2024 года Украина, вероятно, будет иметь значительно лучшую оперативную позицию, несмотря на задержки с прибытием помощи на фронт. Российское военное командование, вероятно, рассмотрит возможность внесения существенных изменений в широкомасштабную наступательную операцию, которая должна была бы начаться летом.

Конгресс принял решение о помощи Украине