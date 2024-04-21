Специалисты Института изучения войны предполагают, что россияне могут использовать время до прибытия американской помощи для того, чтобы усилить атаки. Конгресс принял предоставление помощи, теперь законопроект должен одобрить Сенат и подписать президент США Джо Байден.
Смотрите также Ждут войну в США: россияне не выдерживают из-за решения о конфискации их активов
Украина сможет стабилизировать фронт
Помощь от США начнет влиять на ситуацию на фронте в течение нескольких недель. Вероятно, к этому времени ситуация может ухудшаться, особенно если вражеская армия активизируется.
Аналитики считают, что украинские войска могут потерпеть дополнительные неудачи в ближайшие недели. пока будут ожидать помощи по безопасности от США. В то же время эта помощь позволит Украине стабилизировать фронт и приостановить российское наступление при условии быстрого поступления транша.
Угроза оперативно значимого российского прорыва в ближайшие недели остается, хотя украинское командование, возможно, будет иметь большую свободу действий, беря на себя краткосрочные риски, связанные с исчерпанием запасов, чтобы предотвратить это, если оно будет уверено в том, что вскоре поступят новые запасы материальных средств,
– говорится в отчете.
В ближайшие недели россияне, вероятно, активизируются на фронте, будут активно наносить ракетные удары и атаковать дронами.
Россияне вряд ли достигнут прорыва
Кроме того, российские войска продолжают интенсивные атаки в некоторых районах. Они пытаются использовать аномально сухую весеннюю погоду.
В то же время захватчики достигли лишь тактических успехов за последние полгода и вряд ли смогут достичь прорыва, который бы разрушил линию фронта.
Однако захватчики все еще могут достичь оперативных успехов в течение ближайших недель, отдавая предпочтение тем участкам фронта, где украинская оборона выглядит нестабильной, в частности, к западу от Авдеевки, или участкам фронта, где российские войска находятся в пределах досягаемости оперативно значимых целей, как у Часового Яра.
К июню 2024 года Украина, вероятно, будет иметь значительно лучшую оперативную позицию, несмотря на задержки с прибытием помощи на фронт. Российское военное командование, вероятно, рассмотрит возможность внесения существенных изменений в широкомасштабную наступательную операцию, которая должна была бы начаться летом.
Конгресс принял решение о помощи Украине
- Палата представителей вечером 20 апреля наконец-то поддержала решение о передаче Украине более 60 миллиардов долларов помощи. В то же время бюрократические процедуры на этом не заканчиваются.
- Все четыре законопроекта из пакета набрали необходимые голоса в Палате представителей. Сейчас их объединят и направят в Сенат.
- Ожидается, что проблем с голосованием там не будет и законопроект направят уже на подпись к Байдену.