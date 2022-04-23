Российская армия увеличила количество обстрелов. Об этом Сергей Гайдай сказал в эфире национального телемарафона, сообщает 24 канал.

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Оккупанты били из артиллерии, а также запускали ракеты.

Почти по всей линии фронта были очень мощные обстрелы. Оккупанты пытались атаковать наши позиции. По два батальона бросали на Попасную и Рубежное. Наши ребята держатся,

– рассказал Гайдай.

Он отметил, что ни в Рубежном, ни в Попасной захватчики не получили успеха.

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