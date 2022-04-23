Російська армія збільшила кількість обстрілів. Про це Сергій Гайдай сказав в ефірі національного телемарафону, повідомляє 24 канал.

До теми Окупанти безуспішно намагаються закріпитися у Рубіжному, – Генштаб ЗСУ

Окупанти гатили з артилерії, а також запускали ракети.

Майже по всій лінії фронту були дуже потужні обстріли. Окупанти намагалися атакувати наші позиції. По два батальйони кидали на Попасну і Рубіжне. Наші хлопці тримаються,

– розповів Гайдай.

Він зазначив, що ні у Рубіжному, ні в Попасній загарбники не зазнали успіху.

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