Россияне начали атаки пехоты под прикрытием танков вдоль всей линии соприкосновения на Луганщине

Российские орки активизировались на Донбассе. Оккупанты вдоль всей линии соприкосновения на Луганщине начали атаки пехоты, прикрываясь танками.

В штабе ООС уверяют, что наши защитники надежно держатся. Как следствие все позиции остаются нашими.

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На Луганщине, вдоль всей линии боевого столкновения, российские оккупанты, под прикрытием танков, начали атаки пехоты. Украинские защитники стойко и мужественно удерживают определенные позиции и уничтожают живую силу и технику противника,

– говорится в сообщении.

В ООС отмечают, что враг, несмотря на значительные потери, сотнями бросает в бой сторонников "русского мира". Весь передний край усеян трупами и подбитой техникой захватчиков.

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