Оккупанты активизировались на Николаевском направлении: чем занимается враг на Юге

Ситуация на фронте остается напряженной, враг не прекращает обстрелы и попытки наступательных действий. Воинам ВСУ удается сдерживать оккупантов и наносить им новые потери.

российские оккупанты пытаются улучшить свое тактическое положение на многих направлениях. Нашим воинам удается отбивать все атаки оккупантов, ломать их планы и сокращать количество вражеского личного состава и боевой техники.

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Активизация оккупантов на Юге

Как сообщили в Генеральном штабе ВСУ, основные усилия российских оккупантов на Южнобужском направлении сосредоточены на попытках удержать занятые рубежи и сдерживании продвижения ВСУ.

Кроме того, враг пытается улучшить свое тактическое положение на Николаевском направлении. Известно, что российские оккупанты вели обстрелы из танков и разнокалиберной артиллерии вблизи Николаева, Украинки, Александровки и еще пятнадцати населенных пунктов. Возле Ольгиного россияне нанесли удар с помощью своей авиации. По направлению Васильки – Благодатное враг пытается наступать, бои продолжаются.

Также в Генштабе сообщили, что в Черном море российские оккупанты держат два носителя крылатых ракет типа "Калибр", поэтому угроза ракетных обстрелов сохраняется.

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