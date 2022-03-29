Один из соучредителей Компани по продаже недвижимости в Стамбуле заявил что лишь они ежедневно продают по семь – восемь объектов клиентам из России. При этом довольно часто оплата производится наличными. А сами русские с собой привозят и золото.

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Есть и такие клиенты, которые покупают сразу по три – пять квартир.

Похожая ситуация и в Дубае. Там одна из компаний наняла сразу трех русскоязычных агентов, чтобы удовлетворить интересы клиентов из России. Их количество выросло в десятки раз.

Эксперты это связывают с попытками россиян найти финансовое убежище после того, как на Россию наложили санкции. Ведь пока ни Турция, ни ОАЭ не наложили серьезных санкций на Россию. Между странами и дальше сохраняется авиасообщение. Поэтому россияне могут свободно туда путешествовать.

Россияне были крупными покупателями турецкой недвижимости на протяжении многих лет, уступая иранцам и иракцам, но игроки недвижимости утверждают, что в последние недели наблюдается резкий спрос на недвижимость.