Один зі співзасновників компані з продажу нерухомості в Стамбулі заявив що лише вони щодня продають по сім – вісім об'єктів клієнтам з Росії. При цьому доволі часто оплата проводиться готівкою. А самі росіяни з собою привозять і золото.

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Є й такі клієнти, які купують одразу по три – п'ять квартир.

Схожа ситуація і в Дубаї. Там одна з компаній найняла одразу трьох російськомовних агентів, щоб задовольнити інтереси клієнтів з Росії. Їх кількість зросла в десятки разів.

Експерти це пов'язують з намаганнями росіян знайти фінансовий притулок після того, як на Росію наклали санкції. Адже поки ні Туреччина, ні ОАЕ не наклали серйозних санкцій на Росію. Між країнами й далі зберігається авіасполучення. Тож росіяни можуть вільно туди подорожувати.

Росіяни були великими покупцями турецької нерухомості протягом багатьох років, поступаючись іранцям та іракцям, але гравці нерухомості стверджують, що останніми тижнями спостерігається різкий попит на нерухомість.