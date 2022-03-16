По его словам, обстреливали город ракетами с кораблей. А расположены они недалеко от села Белосарайская Коса.

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Мариуполь страдает от атак оккупантов с моря

О ситуации в Мариуполе вкратце рассказал советник мэра города Петр Андрющенко.

Из хорошего – 570 человек эвакуировались в Запорожье, до 20 тысяч еще в пути.

Из плохого – российские оккупанты захватили областную больницу и удерживают там врачей и пациентов.

Бесчеловечность поведения и обстрелов растет. Уже к самолетам присоединились обстрелы с кораблей – первые ракеты полетели с корабля в районе Белосарайской Косы,

– также рассказал Андрющенко.

"Но город держится. Мы не остановимся и будем бороться за каждого. Мариуполь – это мариупольцы, а не стены и здания. Отомстим. Не простим. Стоим. Слава Украине!" – заверил советник мэра.

Заметим:

15 марта в ВСУ сообщили, что ситуация вокруг Мариуполя сейчас действительно самая сложная.

Враг пытается прорваться, однако и несет значительные потери и ищет резервы.