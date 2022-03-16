По его словам, обстреливали город ракетами с кораблей. А расположены они недалеко от села Белосарайская Коса.
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Мариуполь страдает от атак оккупантов с моря
О ситуации в Мариуполе вкратце рассказал советник мэра города Петр Андрющенко.
- Из хорошего – 570 человек эвакуировались в Запорожье, до 20 тысяч еще в пути.
- Из плохого – российские оккупанты захватили областную больницу и удерживают там врачей и пациентов.
Бесчеловечность поведения и обстрелов растет. Уже к самолетам присоединились обстрелы с кораблей – первые ракеты полетели с корабля в районе Белосарайской Косы,
– также рассказал Андрющенко.
"Но город держится. Мы не остановимся и будем бороться за каждого. Мариуполь – это мариупольцы, а не стены и здания. Отомстим. Не простим. Стоим. Слава Украине!" – заверил советник мэра.
Заметим:
- 15 марта в ВСУ сообщили, что ситуация вокруг Мариуполя сейчас действительно самая сложная.
- Враг пытается прорваться, однако и несет значительные потери и ищет резервы.
Напомним в видео: за прошедшие сутки в Киеве оккупанты обстреляли многоэтажки