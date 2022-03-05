Протесты украинцев против попыток россиян захватить украинские города, прокомментировал советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко.

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Акции против оккупантов будут продолжаться

Представитель ведомства отметил, что 5 марта все видели, что происходило в Херсоне, когда мирные жители выгнали из центра российский БТР. Похожие акции прошли и в других украинских городах – Мелитополе, Бердянске, Новопсковске.

Русские в Новопсковске стреляли в мирных людей. К сожалению, одного мужчину ранили. Но я уверен, что митинги будут продолжаться,

– подчеркнул Денисенко.

Отметим, что глава Луганской ОВА сообщил о трех пострадавших в результате открытия врагом огня по мирным людям.

Советник министра добавил, что 6 марта в Новой Каховке в 11.00 в центре города будет акция протеста.