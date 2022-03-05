Протести українців проти спроб росіян захопити українські міста прокоментував радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко.
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Акції проти окупантів продовжуватимуться
Представник відомства зазначив, що 5 березня всі бачили, що відбувалося в Херсоні, коли мирні жителі вигнали з центру російський БТР. Схожі акції пройшли й в інших українських містах – Мелітополі, Бердянську, Новопсковську.
Росіяни у Новопсковську стріляли в мирних людей. На жаль, одного чоловіка поранили. Але я в впевнений, що мітинги будуть продовжуватися,
– наголосив Денисенко.
Радник міністра додав, що 6 березня у Новій Каховці об 11:00 у центрі міста буде акція протесту.
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