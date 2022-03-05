Протести українців проти спроб росіян захопити українські міста прокоментував радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко.

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Акції проти окупантів продовжуватимуться

Представник відомства зазначив, що 5 березня всі бачили, що відбувалося в Херсоні, коли мирні жителі вигнали з центру російський БТР. Схожі акції пройшли й в інших українських містах – Мелітополі, Бердянську, Новопсковську.

Росіяни у Новопсковську стріляли в мирних людей. На жаль, одного чоловіка поранили. Але я в впевнений, що мітинги будуть продовжуватися,

– наголосив Денисенко.

Зауважимо, що глава Луганської ОВА повідомив про 3 постраждалих внаслідок відкриття ворогом вогню по мирних людях.

Радник міністра додав, що 6 березня у Новій Каховці об 11:00 у центрі міста буде акція протесту.

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