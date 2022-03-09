Россияне начнут бояться, – советник главы МВД о свидетельствах пленных оккупантов

В Киеве состоялась пресс-конференция пленных оккупантов, которые рассказали о своих циничных действиях и призвали других убираться из Украины. Такие мероприятия государство в первую очередь организует для российской аудитории.

Об этом рассказал советник министра внутренних дел Вадим Денисенко в эфире 24 канала. Может казаться, что в России никто к этому не прислушается, но на самом деле это не так.

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"Люди уже инфицированы этой информационной историей в России. У них начинается моральная ломка. Мы не говорим о том, что они станут лучше или хуже – они начнут бояться", – подчеркнул советник министра.

Как рассказал Денисенко, минобороны России 9 марта признало, что в Украине воюют военные срочной службы, но якобы почти всех их уже вывели на российскую территорию, а часть захватили "нацисты".

Если перевести с этого русского языка на человеческий, то там начался огромный шум. Есть обещание Путина делать определенные вещи, но оказывается, что он лжет,

– рассказал советник главы МВД.

Денисенко добавил, что чем больше российские власти будут врать в дальнейшем, тем быстрее будет развал их преступного режима.

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