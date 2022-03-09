Спикер Путина Дмитрий Песков для пропагандистских СМИ заявил, что власти пытаются предотвратить безработицу. Он подчеркнул, что это является приоритетом.

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"Все-таки будем надеяться, что не миллионы людей останутся без работы, а меньше. Действительно, компании уходят. Правительство этим занимается, это приоритетный вопрос – безработица и антикризисные меры на рынке труда. Думаю, что в ближайшее время мы услышим от правительства эти меры, которые должны употребить", – рассказал Песков.

Последствия для россиян

Российский оппозиционный политик Геннадий Гудков заявил, что даже в 1990 годах у россиян было более оптимистичное будущее, чем сейчас. Он отметил, что не видит для Путина никакого выхода.

Путин подставил страну, разрушил экономику, финансовые системы и все рынки, которые можно было разрушить. Он опустил страну даже не в 1990-е годы, я даже не знаю куда,

– заметил политик.

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