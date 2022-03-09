Российский оппозиционный политик Геннадий Гудков в эфире 24 канала сказал, что даже в 1990-е годы было больше надежды у россиян, чем сейчас. Он не видит для Путина никакого выхода из этой ситуации.

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"Путин подставил страну, разрушил экономику, финансовые системы и все рынки, которые можно было разрушить. Он опустил страну даже не в 1990-е годы, я даже не знаю куда", – отметил политик.

У нас еще такого не было. 1990-е годы давали хоть какую-то надежду, а сейчас безнадежность полная,

– подчеркнул он.

Гудков: Не вижу даже вынужденного компромисса

Политик не понимает, что может устроить Путина. Вещи, которые его устроят – Украина на них никогда не пойдет.

"Я не вижу даже вынужденного компромисса, который мог бы остановить войну и развести стороны по своим странам", – отметил Гудков.

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