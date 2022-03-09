Російський опозиційний політик Геннадій Гудков в ефірі 24 каналу сказав, що навіть у 1990-х роках було більше надії у росіян, ніж зараз. Він не бачить для Путіна ніякого виходу з цієї ситуації.

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"Путін підставив країну, зруйнував економіку, фінансові системи та усі ринки, які було можливо зруйнувати. Він опустив країну навіть не у 1990-ті роки, я навіть не знаю куди", – зауважив політик.

У нас такого ще не було. 1990-ті роки давали хоч якусь надію, а зараз безнадія повна,

– наголосив він.

Гудков: Не бачу навіть вимушеного компромісу

Політик не розуміє, що може влаштувати Путіна. Речі, які його влаштують – Україна на них ніколи не піде.

"Я не бачу навіть вимушеного компромісу, який би міг зупинити війну і розвести сторони по своїх країнах", – зазначив Гудков.

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