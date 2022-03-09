Речник Путіна Дмитро Пєсков для пропагандистських ЗМІ заявив, що влада намагається запобігти безробіттю. Наголосив, що це є пріоритетом.

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"Все-таки сподіватимемося, що не мільйони людей залишаться без роботи, а менше. Справді, компанії йдуть. Уряд цим займається, це пріоритетне питання – безробіття та антикризові заходи на ринку праці. Думаю, що найближчим часом ми почуємо від уряду про ті заходи, які мають вжити", – розповів Пєсков.

Наслідки для росіян

Російський опозиційний політик Геннадій Гудков заявив, що навіть у 1990 роках у росіян було оптимістичніше майбутнє, ніж зараз. Він зазначив, що не бачить для Володимира Путіна ніякого виходу.

Путін підставив країну, зруйнував економіку, фінансові системи та усі ринки, які було можливо зруйнувати. Він опустив країну навіть не у 1990-ті роки, я навіть не знаю куди,

– зауважив політик.

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