Россияне намерены полностью перекрыть сообщение между селами и городами на оккупированной Херсонщине

Ситуация на временно захваченной россиянами Херсонской области ухудшается с каждым днем. Военные страны-захватчицы окапываются на позициях, строят укрепления и даже пытаются идти вперед на отдельных участках.

Параллельно с этим ФСБшники активно работают над выполнением путинских задач по захвату территории. По данным источников 24 канала в украинских спецслужбах, россияне занимаются подбором лиц, которых назначат или "изберут" на "должности" после проведения так называемого "референдума", а также разрабатывают мероприятия по созданию в Херсонской области "правоохранительных органов".

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Отдельные отряды ФСБ продолжают разыскивать активистов, ветеранов АТО/ООС и их родственников, не успевших уехать с неподконтрольной Киеву территории.

Передвижение между населенными пунктами запретят сразу после "референдума"

По данным украинских спецслужб, россияне пытаются ускорить все процессы, чтобы провести фейковый "референдум" 1 мая.

Сразу после оглашения результатов выборов под дулами автоматов захватчики хотят прекратить любое сообщение между всеми захваченными ими населенными пунктами Херсона.

Передвижение россияне хотят запретить для более эффективного проведения переписи населения и понимания, сколько мужчин они могут принудительно мобилизовать.

Планы отправлять на войну всех, кто физически может держать в руках оружие, кафиры ни от кого не скрывают. В разговорах с местным населением захватчики говорят, что им "надоело воевать за освобождение херсонцев без их участия".

Полностью прекратить сообщение на неподконтрольной Херсонщине захватчики планируют со 2 по 10 мая.

Хотят создать картинку массовости

На 21 апреля россияне делают все возможное, чтобы создать картинку массового участия жителей Херсонщины в "референдуме". Для этого проводят масштабную агитацию, раздают малоимущим гуманитарку и собирают у людей паспортные данные. Все имеющиеся пропагандистские ресурсы сосредоточены на рассказах о том, как заживет регион после создания квазиреспублики.

К счастью, большинство людей вполне понимает, что ходить на "референдум" даже для того, чтобы поставить галичку на слове "нет", равняется помощи оккупантам. Россияне знают о том, что поддержки у населения у них нет, но, конечно, нарисуют себе нужные результаты. Для того чтобы снять на видео очереди для участия в "референдуме", захватчики планируют открыть только 2 – 3 избирательных участка в Херсоне, а также по одному в каждом меньшем населенном пункте.

Если говорить о людях, которые поддерживают российскую агрессию и собираются проголосовать за идею отделения от Украины, то в основном это маргинальные политики от бывшей ОПЗЖ, надеющиеся проехаться социальным лифтом.

Конечно, участие в "референдуме" украинские правоохранительные органы будут рассматривать как государственную измену, а списки каждого, кто действительно проголосовал, будут в полиции и СБУ мгновенно.



В частности, и из-за ответственности коллаборантам следует отказаться от идеи голосования на фейковом "референдуме". Но главное не то, что каждый участник будет сидеть в тюрьме. Самое важное, что россияне могут сделать с областью после объявления "республики". Каждый может посмотреть, как существуют люди на Донетчине и Луганщине, как там работают концлагеря, и какое падение экономики региона произошло после 2014 года,

– подчеркнул собеседник 24 канала.

В Херсоне появились предупреждения

Между тем, жители единого оккупированного областного центра говорят, что постоянно слышат бои в пригороде и надеются на то, что их уволят. Кроме того, на днях в Херсоне появились объявления-предупреждения о том, что кафиров на украинской земле ожидает только смерть. Так же, как и тех, кто поддерживает Россию.

Кому именно нужно благодаря появлению объявлений, неизвестно. Однако смерть пророссийского деятеля Валерия Кулешова заставила многих коллаборантов серьезно задуматься о своем сотрудничестве с захватчиками.



Предупреждение для кафиров и коллаборантов в Херсоне / Фото с твиттера Верховной Рады