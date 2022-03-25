По данным ГСЧС Украины в Днепропетровской области, оккупанты нанесли два ракетных удара по воинской части около 22:38. В результате обстрела разрушили здания части, также возникли два пожара.
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Известно о серьезных разрушениях. В настоящее время спасатели разбирают завалы и ищут людей.
Информацию о погибших и пострадавших устанавливают,
– говорится в публикации ГСЧС.
Какие именно ракеты нанесли удар также неизвестно.
Информацию о ракетных ударах по воинской части в окрестностях Днепра подтвердило Воздушное командование "Восток".