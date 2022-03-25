За даними ДСНС України у Дніпропетровській області, окупанти завдали ракетних ударів по військовій частині близько 22:38. Внаслідок обстрілу зруйновано будівлі частини, виникло дві пожежі.

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На місці тривають пошуково-рятувальні роботи

За словами Голови Дніпропетровської ОДА Валентина Резніченко, наразі відомо про серйозні руйнування. Наразі рятувальники розбирають завали та шукають людей.

Інформацію про загиблих та постраждалих встановлюють,

– йдеться в публікації ДСНС.

Якими саме ракетами завдали удару також невідомо.

Інформацію про ракетні удари по військовій частині на околицях Дніпра підтвердило Повітряне командування "Схід".

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Раніше в Дніпропетровській ОДА зазначили, що попри жорстокі атаки окупантів, в області розпочались весняно-польові роботи – аграрії розпушують та підживлюють ґрунт та готуються до засіву злакових та бобових культур.