Россияне нанесли около 59 артиллерийских и минометных обстрелов по Харьковской области

За минувшие сутки, 27 марта, российские оккупационные войска нанесли около 59 артиллерийских и минометных обстрелов.

Об этом сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов. В частности удары нанесли в районах Салтовки, Алексеевки, Пятихаток, Чугуева и Дергачей.

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Кроме этого зафиксировано около 180 обстрелов противником из РСЗО, в том числе из типа "Смерч".

Олег Синегубов сообщил, что Вооруженные Силы Украины на Харьковщине по некоторым направлениям перешли в контрнаступление. Малая Рогань и Ольховка полностью находится под контролем украинских войск и "зачищена" от оккупантов. Также освобождена от врага Гусаровка возле Балаклеи.

Ожесточенные бои с врагом продолжаются в Изюме.

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