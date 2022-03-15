Россияне нанесли ракетные удары на Житомирщине: один человек погиб

Российские оккупанты нанесли ракетные удары по Малинскому району Житомирской области. В результате обстрела врага погиб один человек.

Погибла женщина, еще двое ранены

Днем 15 марта авиаобстрелы потерпели город Малин и село Юровка. Из-за обстрелов разрушены частные дома и производственные помещения.

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Враг продолжил обстрелы около полудня. Ракетными ударами оккупанты повредили производственные помещения двух предприятий в Малине. Там разрушены и повреждены цеха.

Что касается села Юровцы, то в результате авиаудара разрушены два сельских дома и до десятка частных усадеб повреждены.

От рук агрессора пострадали люди. Умерла женщина 1944 года рождения. Также травмы получили еще два человека – мужчина и женщина.



Последствия обстрелов орды в Житомирской области / Фото полиции



Последствия обстрелов орды в Житомирской области / Фото полиции



Последствия обстрелов орды в Житомирской области / Фото полиции



Последствия обстрелов орды в Житомирской области / Фото полиции

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