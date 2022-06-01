Россияне обстреляли приграничье Сумщины еще и из артиллерии город Середину-Буду Шосткинского района. Об этом сообщили в утренней сводке Генерального штаба 1 июня.

Обратите внимание Россияне закрепляются в центре Северодонецка – Генштаб

Агрессор нанес ракетный авиационный удар с самолетов Су-35 по Белополью Сумской области. Огнем артиллерии нанес поражение в районе населенного пункта Середина-Буда Сумской области,

– говорится в сообщении.

Также на Северском направлении российские подразделения производят инженерное оборудование своих позиций в районах нескольких населенных пунктов Брянской области. Это происходит на расстоянии около 3 км от государственной границы Украины.

Ситуация на направлениях по состоянию на утро 1 июня

На Волынском и Полесском направлениях белорусские войска охраняют границу с Украиной.

На Слобожанском направлении российские кафиры удерживают занятые позиции. В Донецком направлении враг продолжает наступление. Он обстреливает позиции ВСУ по минометам, ствольной артиллерии и реактивным системам залпового огня.

На Харьковском направлении россияне обстреляли Александровку, Слатино и Циркуны, ударили с вертолетов по Веселому и Терновому.

На Славянском направлении российские захватчики понесли потери у Довгенького . Поэтому они отвели отдельные подразделения для восстановления в Изюм. Также враг усилил группировку в районе Купянска.

На Лиманском направлении оккупанты наступают на направлении Лиман – Старый Караван при поддержке вертолетов Ка-52,

На Северодонецком направлении россияне закрепляются в центре города.

На Запорожском направлении враг оборудует свои позиции .

На Авдеевском, Кураховском и Новопавловском направлениях агрессор обстреливает наши минометы и ствольную артиллерию.

На Южнобужском направлении российские кафиры массово обстреляли территории возле Николаевки, Новопавловского и Широкого.

Штормом сорвало с якоря 2 вражеских морских мины. Одну из них отнесло волнами к берегу Одесщины, где обезвредили специалисты подрывной команды Военно-Морских Сил. Другую мину украинские защитники взорвали прямо в море.

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