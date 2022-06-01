Российские захватчики продолжают окапываться на Запорожье. Для этого они укрепляют свои фортификационные постройки. Об этом свидетельствуют данные в актуальном строительстве от 1 июня.
Российские военные перекидают свои морально устаревшие танки Т-62 в Васильевку. Как отмечают в Генштабе, в настоящее время на Запорожье оккупанты занимаются построением второй оборонной линии.
Источник:Генштаб ВСУ
Российские захватчики продолжают окапываться на Запорожье. Для этого они укрепляют свои фортификационные постройки. Об этом свидетельствуют данные в актуальном строительстве от 1 июня.