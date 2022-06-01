Російські загарбники продовжують окопуватися на Запоріжжі. Для цього вони укріплюють свої фортифікаційні споруди. Про це свідчать дані в актуальному зведенні від 1 червня.
Російські військові перекидають свої морально застарілі танки Т-62 до Василівки. Як зазначають у Генштабі, наразі на Запоріжжі окупанти займаються побудовою другої оборонної лінії.
Джерело:Генштаб ЗСУ
Російські загарбники продовжують окопуватися на Запоріжжі. Для цього вони укріплюють свої фортифікаційні споруди. Про це свідчать дані в актуальному зведенні від 1 червня.