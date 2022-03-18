Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в соцсетях. На данный момент подробности устанавливают.

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Россияне не способны воевать с армией, – Кириленко

Кириленко написал, что сейчас известно о 2 погибших и 6 раненых.

Россияне не способны вести честную войну между армиями, поэтому продолжают подло обстреливать гражданских,

– отметил Кириленко.

Отметим, ранее Кириленко сообщил, что со времени вторжения России в Донецкой области погибли по меньшей мере 88 гражданских жителей. Еще 400 получили ранения.

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