Россияне наносят удары по городам, чтобы выиграть время для передислокации, – Данилов

Секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал детали девятого дня украинского Национального Сопротивления.

По его словам, враг имеет цель, когда наносит интенсивные авиационные и ракетно-артиллерийские удары по военным и гражданским объектам.

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Он осознает слабость своих позиций и осуществляет обстрелы с целью выиграть время для передислокации и обновления.

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Сообщение Алексея Данилова

Осознавая слабость своих позиций и с целью выиграть время для передислокации и обновления, враг наносит интенсивные авиационные и ракетно-артиллерийские удары по военным и гражданским объектам.