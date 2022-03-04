Россияне наносят удары по городам, чтобы выиграть время для передислокации, – Данилов
4 марта 2022 , 11:49Читати новину українською
Источник:фейсбук Алексея Данилова
Секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал детали девятого дня украинского Национального Сопротивления.
По его словам, враг имеет цель, когда наносит интенсивные авиационные и ракетно-артиллерийские удары по военным и гражданским объектам.
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Он осознает слабость своих позиций и осуществляет обстрелы с целью выиграть время для передислокации и обновления.
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Сообщение Алексея Данилова
Осознавая слабость своих позиций и с целью выиграть время для передислокации и обновления, враг наносит интенсивные авиационные и ракетно-артиллерийские удары по военным и гражданским объектам.