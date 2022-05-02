Россияне нас ненавидят, потому что им так сказали по телевизору, – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью сообщил, что Владимир Путин является тем, кем его сделали и каким его до сих пор ежедневно делают.

По его словам, для этого в государстве создали закрытое информационное поле – без свободной мысли и свободы слова. Есть только одна мысль – провластная и понятная. В такой "информационной комнате" они находятся уже давно.

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Владимир Зеленский отметил, что российские власти сделали это для общества, но и сами себя туда затянули и до сих пор там находятся. Ведь получают ту информацию, которая должна им нравиться.

Влияние на общество

Президент Украины отметил, что россияне попали в информационное пространство.

Они нас ненавидят из-за того, что им по телевизору говорят, что нас есть за что ненавидеть. Якобы мы какие-то радикальные люди, что мы над кем-то издеваемся и мы воюем,

– пояснил Владимир Зеленский.

Он акцентировал, что они даже не вышли на улицу и не посмотрели, ездят ли у них танки, как у нас. Ведь на самом деле в России нет выстрелов, нет никаких танков и никто их не взрывает – это они пришли на украинскую землю.

"Однако они не готовы даже посмотреть на улицу, посмотреть в зеркало и понять, кто они. Выйти за пределы этого информационного пространства и посмотреть "правде в глаза", – добавил Зеленский.

По его словам, россияне даже не готовы почитать другие СМИ, кроме российских. Пусть не украинские, а любое другое издание мира.

"Никто их больше не поддерживает"

Президент Украины вспомнил, что раньше Россия во всем обвиняла США, потом была Британия, потом Канада, Австралия, Новая Зеландия. Этих стран становилось все больше и они превратились в Европейский Союз, всю Европу, а теперь и все против них.

Так, в этом и есть смысл – не все против них. Просто никто их больше не поддерживает. Мир не против всех людей в России. Это не правда. Мир не воспринимает больше политику Путина, мир не воспринимает диктатуру, мир прошел все это давно,

– отметил Владимир Зеленский.

Он вспомнил, что большинство государств – пережили это. Это, как старая резинка – ее уже можно выбросить. Но нет, власть подобрала эту резинку и дала людям, чтобы они вновь пережевывали эту информационную политику.

"Снова верили, что готовы закрыться, что весь мир против них, Запад против них, а они просто защищают свои ценности. Но это не ценности – убивать людей, захватывать чужое, пытать людей", – заявил президент Украины.

По его мнению, на самом деле они понимают, что делают. Россияне создали этот мир, в котором им комфортно. В нем они убивают нас и никого не принимают, если кто-то имеет другое мнение.

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