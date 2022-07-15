В Донецком направлении враг продолжает обстреливать подразделения сил обороны Украины по артиллерии и танкам по линии столкновения. Кроме того, оккупанты проводят разведку, пытаясь найти слабые места ВСУ. Об этом сообщают в утренней сводке Генштаба 15 июля.

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россияне продолжают наступление на Донбассе

Основные усилия сосредотачиваются на Бахмутском и Новопавловском направлениях, пытается продвинуться в направлении Соледара и Бахмута,

– говорится в сообщении.

Кроме того, враг пытается улучшить тактическое положение и наступает на Славянск. Он обстрелял из артиллерии районы Дибровного, Подоловки, Мазановки, Адамовки, Чепеля, Краснополья, Курульки и других населенных пунктов.

россияне пытаются возобновить наступление и на Северск. Для этого они перегруппировываются. Не прошли сутки и без обстрелов. Захватчики били из ствольной и реактивной артиллерии по районам Краматорска, Закотного, Григоровки и других. Также они нанесли авиаудары вблизи Верхнекаменского.

Ситуация по другим направлениям Донбасса

На Бахмутском направлении враг обстреливал позиции ВСУ в районах Новолуганского, Покровского, Веселой Долины, Берестового, Веселого, Майорска, Вершины. Также он нанес авиаудары неподалеку от Семигорья, Берестового и территории Углегорской ТЭС.

ВСУ отразили попытки вражеского штурма в районе Кодемы и Белогоровки. Также они остановили врага в попытках захватить Спорное и Вершину. оккупанты с потерями вынуждены были отойти.

На Кураховском и Новопавловском россияне наносили авиаудары вблизи Каменки и Угледара. Они пытались наступать возле Водяного, но украинские защитники остановили их.

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