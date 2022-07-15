Об этом свидетельствуют данные, которыми поделились в Генштабе. Их ведомство опубликовало утром 15 июля.

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Оккупанты понесли потери

Сразу же заметим, что наши славные военные не просто остановили штурм врага вблизи Кодемы и Белогоровки. Они еще и нанесли врагу значительные потери. Поэтому у оккупантов не осталось выбора. Им пришлось бесславно отступить. Добавим, что пытались российские захватчики также захватить села Спорное и Вершину. Но и здесь им не удалось ровным счетом ничего.

Карта боевых действий вблизи Кодемы / Скриншот liveuamap

Подчеркиваем, что стратегия врага неизменна. Сначала он обстреливает наши позиции. А после этого пытается продвигаться вперед. Так, под вражеский огонь попали районы Новолуганского, Покровского, Веселой Долины, Берестового, Веселого, Майорска, а также Вершины. Вблизи Семигорья, Берестового, а также территории Углегорской ТЭС не обошлось без авиаударов.