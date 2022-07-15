После изнурительных боев за Северодонецк и Лисичанск оккупанты продолжают наступление. Хотя оно и не столь агрессивное, но он все же наблюдается. И вскоре враг будет идти на Славянск и Бахмут, чтобы захватить их.

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Наступление на Славянск и Бахмут будет решительным

Ранее в России сообщали о якобы "оперативной паузе". Ее враг осуществил для того, чтобы восстановить свои силы после безумных потерь в Луганской области. Поэтому вместо того чтобы активно идти в бой, враг щедро поливал из артиллерии всю линию фронта. Теперь же оккупанты готовы снова продвигаться вперед.

В этом убеждены в Институте по изучению войны. Там подчеркивают, что враг совершит решительное и масштабное наступление вдоль линии Славянск – Северск – Бахмут. Пока отсутствует информация о том, где или когда военные страны-агрессора будут пытаться это сделать.

Пока успехи врага крайне скромны

Отметим, что 14 июля оккупанты пытались улучшить свои тактические позиции к северо-западу от Славянска. Но добиться желаемого результата врагу не удалось. В Генштабе сообщили, что оккупанты попытались штурмовать Курульку, почти 27 километров северо-западнее Славянска, но эти порывы врага были напрасными.

Что же касается Бахмута, то враг не прекращает поливать огнем населенные пункты, расположенные к юго-востоку от города. В то же время следует отметить, что нашим военным удалось отразить враждебное наступление на Углегорскую ТЭЦ, Кодему и Вершину. А это в каких-то 20 километрах от самого Бахмута.

Город, который враг тоже планирует захватить под свой контроль, накануне подвергся атакам. В результате погиб один человек, а еще пятеро получили ранения.

Напоследок в Институте по изучению войны добавили, что еще одна возможная цель врага состоит в нарушении логистики. Оккупанты сделают все возможное, чтобы наши военные испытывали трудности именно на линии Бахмут – Краматорск – Славянск.

Напомним, что в Часовом Яру 14 июля завершили разбор завалов. В результате ракетного удара российских военных погибли 48 человек. Сама атака произошла вечером 9 июля. Тогда в результате вражеской атаки разрушений подверглись две многоэтажки.

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