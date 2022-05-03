На этом отрезке фронта действует ряд отдельных подразделений противника. Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины по состоянию на 18.00 3 мая.

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Ситуация в Харьковской области вечером 3 мая

По данным Генштаба, в направлении Изюм – Барвенково наступательные действия ведут отдельные подразделения из состава таких сил противника:

1-й танковой армии и 20-й общевойсковой армии Западного военного округа вооруженных сил России;

29-й, 35-й и 36-й общевойсковых армий, а также 68-го армейского корпуса Восточного военного округа;

воздушно-десантных войск.

При этом российские оккупанты терпят потери. Для поддержки своих действий враг переместил с территории Белгородской области в район возле города Изюм батарею тяжелых самоходных минометов "Тюльпан" с калибром 240 миллиметров. Кроме того, оттуда же приехало подразделение россиян, вооруженное системами залпового огня "Смерч".

На Слобожанском направлении враг использует группировки из состава 6 общевойсковой армии Западного военного округа, 41 общевойсковой армии Центрального военного округа, а также береговые войска балтийского и северного флотов.

Продолжаются вражеские авиационные удары и артиллерийский огонь по городу Харьков. При этом на временно оккупированных территориях области оккупанты продолжают осуществлять так называемые "фильтрационные" мероприятия. К ним дополнительно привлекаются подразделения Росгвардии.

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