Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение бригады "Азов" в их телеграм-канале.

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Как азовцы отбили штурм врага на квадроциклах

В 12 бригаде спецназначения рассказали, что группа вражеских штурмовиков планировала вскочить на позиции Сил обороны на квадроциклах. Однако дерзкий налет был остановлен еще на подъезде к окопам защитников.

После уничтожения легковой техники, операторы ударных дронов 12 бригады специального назначения "Азов" взялись за планомерную ликвидацию вражеской пехоты, которая рассредоточилась по местности,

– отметили военные.

Свою работу защитники также зафиксировали на видео с разведывательных и ударных БПЛА. На кадрах можно увидеть, как вражеская техника и личный состав испытывали поражения в результате удачных и скоординированных действий азовцев.

Азовцы отбили наступление россиян на квадроциклах / Видео "Азова"

Как результат, уничтожена легковая техника россиян, а также много вражеских "двухсотых" и "трехсотых".