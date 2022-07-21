Сколько россиян отказались воевать в Украине

С начала вторжения россии в Украину по меньшей мере 1793 солдата из 22 российских регионов отказались участвовать в боевых действиях. Об этом сообщают росСМИ.

Читайте также Боевики из псевдореспублик признают, что ВСУ развеяли миф о "непобедимой армии россии"

Одно из российских изданий пишет, что от участия в войне отказались 1559 человек. Впрочем, по состоянию на данный момент это число изменилось, поскольку есть еще 234 "отказника". Как стало известно, их насильственно удерживают в районе Брянка Луганской области.

Их родственники сообщают, что они содержатся в подвалах и других закрытых помещениях, где заставляют вернуться на фронт. А одно из мест, где содержатся "отказники", охраняют сотрудники частной военной организации.

Когда ребят привезли в Брянку, мы звонили в часть, командиру роты и базы. Я спрашивала, что они собираются делать, почему они их не забирают. Мне сказали, что там новый центр "отказников". С ними проводятся беседы,

– рассказала мать одного из солдат.

Ее заверили, что больше двух недель держать не будут: если не уговорят продлевать службу, то переправят на базу в часть и расторгнут контракт. Но этого не произошло, потому что русскую армию можно оставить только в черных пакетах.

Это может заинтересовать – показали базу россиян возле Киева, которая превратилась в кладбище их техники: смотрите видео