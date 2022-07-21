Скільки росіян відмовилися воювати в Україні

З початку вторгнення росії в Україну щонайменше 1 793 солдата з 22 російських регіонів відмовилися брати участь у бойових діях. Про це повідомляють росЗМІ.

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Одне із російських видань пише, що від участі у війні відмовилися 1 559 осіб. Втім, станом на зараз це число змінилося, оскільки є ще 234 "відмовники". Як стало відомо, їх насильно утримують в районі міста Брянка Луганської області.

Їхні родичі повідомляють, що їх утримують в підвалах та інших закритих приміщеннях, де змушують повернутися на фронт. А одне з місць, де утримують "відмовників", охороняють співробітники приватної військової організації.

Коли хлопців привезли в Брянку, ми дзвонили в частину, командиру роти і бази. Я питала, що вони збираються робити, чому вони їх не забирають. Мені сказали, що там новий центр "відмовників". З ними проводяться бесіди,

– розповіла мати одного з солдатів.

Її запевнили, що більше двох тижнів тримати не будуть: якщо не вмовлять продовжувати службу, то переправлять на базу в частину і розірвуть контракт. Але цього не сталося, бо російську армію можна покинути лише в чорних пакетах.

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