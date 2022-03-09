Россияне не хотят верить, что они проиграют, это похоже на немцев в 40-х, – Сенцов

Олег Сенцов в эфире телеканала "Рада" рассказал о психологии россиян и сравнил их с немцами 40-х годов.

По его словам, россияне живут в выдуманном мире, которого нет. Который есть только в их головах, у Путина и на пропагандистских каналах.

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"Эта война, поражение в этой войне – это действительно результат их пропаганды. Когда они не считают Украину государством, не считают украинцев нацией, которая может сопротивляться, не считают наши Вооруженные силы серьезным противником. Именно поэтому сейчас они так серьезно поражены", – отметил Олег Сенцов.

По его мнению, российские оккупанты продолжают идти вперед, потому что никто не может доложить Путину реальное состояние – что они проиграют эту войну. Они сами не хотят в это верить. Сами россияне не желают верить в то, что они стали опасностью для всего мира.

Это очень похоже на нацистскую Германию 40-х годов. Эти параллели становятся все сильнее. Кончится крахом и удар о землю будет очень серьезным,

– рассказал Сенцов.

Он считает, что когда-нибудь они придут в себя и будут говорить "Ой, мы же не знали", "Это Путин такой оказывается диктатор". Однако на самом деле люди "прячут голову в песок" и их это устраивает – с одной стороны. А с другой стороны, эти имперские амбиции – есть у них всех.

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