В Генштабе ВСУ рассказали о 26-м дне противостояния с агрессором. У военных очень много поврежденной техники и вооружения.
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Из-за санкций заводы не получают необходимые детали
Из-за санкций приостановлена работа предприятий корпорации "Уралзавод" и Челябинского тракторного завода. Им из-за границы не доставляют комплектующие.
Именно эти предприятия специализируются на производстве и ремонте танков. Также они могут починить другую бронированную технику вооруженных сил.
Смотрите брифинг Сергея Лещенко за 21 марта: