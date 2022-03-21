В Генштабе ВСУ рассказали о 26-м дне противостояния с агрессором. У военных очень много поврежденной техники и вооружения.

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Из-за санкций заводы не получают необходимые детали

Из-за санкций приостановлена ​​работа предприятий корпорации "Уралзавод" и Челябинского тракторного завода. Им из-за границы не доставляют комплектующие.

Именно эти предприятия специализируются на производстве и ремонте танков. Также они могут починить другую бронированную технику вооруженных сил.

Обратите внимание! На территории Запорожской области противник развернул пункт ремонта бронетанковой техники. К этому привлекли оборудование и рабочих оборонных предприятий России.

Смотрите брифинг Сергея Лещенко за 21 марта: